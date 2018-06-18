Об этом в Facebook написала экс-заместитель главы Одесской облгосадминистрации Соломия Бобровская.

"Это мой добрый и давний друг - Стас. Он - подполковник Госпогранслужбы. 14 лет служит на восточных границах Украины. Потерял дом, когда началась война. Выводил из всех горячих точек Донецкой области своих собратьев. В прошлом году получил Орден Даниила Галицкого. Возглавляет пропускной пункт "Сартана"... Вчера в Мариуполе в кафе "RedCups RDCP Lounge Мариуполь" охрана завалила Стаса на пол и тупо сломала ему челюсть. И все это из-за просьбы уважать клиентов и дать меню на украинском языке", - написала она.

Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в комментариях под публикацией подтвердил факт произошедшего: "Пока продолжается служебное расследование, но, насколько мне известно, конфликт возник действительно на языковой почве".

Руководитель Veterano Pizza Mariupol Богдан Чабан в комментарии под публикацией написал, что "молодые люди приехали в заведение, уже будучи хорошо выпившими".

Напомним, в Кропивницком депутат назвал украинский "жлобским языком".