Риски вакцинации. Чего опасаются родители и обоснованны ли их страхи

Менее 60% детей в Украине ежегодно проходят календарную вакцинацию. При этом, по данным ЮНИСЕФ, 84% украинских родителей в целом выступают за прививки. Минздрав считает эти цифры промежуточной победой, потому что ещё в 2014-м вакцинацию поддерживали всего 63% родителей. В то же время для формирования коллективного иммунитета нужно, чтобы вакцинацией были охвачены не менее 95% детей.

Несмотря на то, что в Украине не существует консолидированного движения "антипрививочников", некоторые люди выступают категорически против вакцин. Одни активно демонстрируют свою позицию, другие предпочитают не привлекать к себе внимания, отказываясь прививать детей зачастую из-за страха.

В Минздраве жалуются: видя заголовки вроде "Девочка умерла после вакцинации", украинцы боятся вести детей на прививку. Эту тенденцию не могут изменить даже результаты последующих экспертиз, доказывающих, что прививка не была причиной смерти ребёнка. Так произошло в конце апреля, когда полугодовалая девочка из Тернополя умерла в день, когда ей сделали прививку от коклюша, столбняка, дифтерии и полиомиелита. На днях закончилась проверка, результаты которой показали, что летальный исход и прививка не связаны между собой.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун говорит, что у ведомства достаточно вакцин, чтобы сделать календарные прививки всем детям страны. В разделе о наличии вакцин в регионах на сайте Минздрава говорится, что во всех областях сейчас есть достаточное количество календарных вакцин. Единственное исключение — препарат "Пентаксим" для профилактики полиомиелита, дифтерии и коклюша. В данный момент он есть только в шести областях. Минздрав собирается максимально облегчить жизнь родителям: им не придётся каждый месяц бегать в поликлинику, чтобы сделать прививки по календарю. Министерство планирует закупить комбинированные вакцины с компонентами против дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции типа b и гепатита В. Таким образом, ребёнку можно будет сделать одну прививку вместо нескольких.

Сознательный отказ

Самый нелепый миф о прививках, который приходится развенчивать Минздраву, — о том, что вакцины вызывают аутизм

"Я не особо задумывалась о проблемах вакцинации до того, как стала мамой. Тем не менее в моей жизни было два показательных случая, которые убедили меня в том, что прививки могут быть опасны, — рассказывает Фокусу Антонина Мазуренко, мама трёхлетнего Семёна. — После одной из календарных прививок у моего брата атрофировались миндалины, из-за этого он храпит, хотя ему только 12 лет. Конечно, врачи не подтверждают связь между этим осложнением и прививкой, но, согласитесь, странное совпадение. Второй случай произошёл с ребёнком друзей нашей семьи. Малыш уже ходил и говорил, но после прививки от полиомиелита у него поднялась температура, он перестал ходить. Прошло десять лет, у мальчика инвалидность, он скитается по интернатам".

Когда женщина узнала, что беременна, решила, что своему ребёнку прививки делать не будет. Советовалась с мужем, своими и его родителями, все её поддержали. "Это притом, что моя мама раньше работала медсестрой, у неё есть медицинское образование, свекровь — очень консервативный человек, но и она сказала, что всегда после прививок у её сына снижался иммунитет, он бесконечно болел", — говорит Мазуренко. На решение Антонины не вакцинировать сына повлиял и личный опыт: в детстве её исправно прививали по календарю, но она всё равно переболела краснухой и ещё несколькими "детскими" болезнями.

В Минздраве с такими доводами не согласны. Супрун объясняет: ослабить иммунную систему может естественное инфицирование вирусами, вакцины же действуют совершенно иначе. Вакцинальные вирусы настолько ослаблены, что не могут влиять на иммунитет. При этом врачи считают ошибочным мнение о том, что лучше переболеть хворью, чем сделать прививку от неё. После болезни у ребёнка действительно сформируется иммунитет к ней, но инфекция может вызвать осложнения: паралич после полиомиелита, поражения сердца после дифтерии, пневмонию и поражения мозга после кори.

50 на 50

Сразу в роддоме Антонине Мазуренко предложили сделать сыну две прививки, она написала отказ. Впоследствии ни педиатр, ни медсестра детского сада не настаивали на вакцинации. "Я много читала о прививках и поняла, что не вакцинировать ребёнка — это риск, вакцинировать — тоже риск. Эти риски примерно 50 на 50, я просто выбрала свои 50%", — объясняет она.

Женщина утверждает, что никогда не сталкивалась с нетолерантным отношением к своей позиции. "В нашем окружении есть и привитые, и не привитые дети, это не проблема. Лучшая подруга моего сына полностью вакцинирована по календарю, ей даже делали дополнительные прививки. Но, например, о том, что у девочки коклюш, родители узнали случайно из результатов анализа крови", — рассуждает Антонина.

Взвесив риски. Антонина Мазуренко понимает, что отказ от прививок может навредить её сыну, но считает своё решение меньшим злом

Она считает, что большую часть прививок в Украине делают по инерции, потому что так поступали десятилетиями. В пример приводит США, где отказались от противотуберкулёзной вакцины БЦЖ: "А почему у нас делают эту прививку? Никто ведь не собирает статистические данные, и получается, что нас прививают от болезней, которыми мы давно не болеем".

В Минздраве соглашаются, что некоторые болезни стали редкими. Но добавляют, что это произошло как раз благодаря вакцинации.

Множество мифов

В ведомстве пытаются развенчать и другие мифы о вакцинации. Один из самых распространённых — о том, что побочные действия вакцин намного опаснее, чем сами болезни. "Вакцины, как и все медицинские препараты, могут вызывать побочные реакции. Обычно они незначительные — болевые ощущения, припухлость или покраснение в месте инъекции, небольшое повышение температуры. Риск тяжёлых осложнений после болезни намного выше, чем риск серьёзных побочных реакций после прививок", — утверждает Супрун.

В пользу этого говорит и статистика. Вероятность серьёзных аллергических реакций при вакцинации составляет один к миллиону. В то же время, к примеру, в 90% случаев невакцинированные люди заражаются корью при контакте с больным, а 5% заболевших получают осложнения, дающие о себе знать всю жизнь.

Ещё один распространённый страх противников прививок касается того, что нельзя вакцинировать детей с хроническими заболеваниями. "Если у вашего ребёнка астма, диабет или другая хроническая болезнь, ему в первую очередь нужно сделать прививку, ведь в этом случае у него выше, чем у здоровых детей, риск заболеть и получить серьёзные осложнения", — предупреждают в Минздраве.

Во время вспышки гриппа или другой вирусной инфекции люди часто решают не делать прививку, считая, что прививаться уже поздно. Медики же утверждают, что в периоды вспышек болезней вакцинироваться не только можно, но и нужно, поскольку это единственный способ получить иммунитет к заболеванию. Например, в случае с корью нужно экстренно делать прививку после контакта с заболевшим. Желательно успеть вакцинироваться в первые трое суток после контакта.

Вероятность серьёзных аллергических реакций при вакцинации составляет один к миллиону

Самый нелепый миф о прививках, который приходится развенчивать Минздраву, — о том, что вакцины вызывают аутизм. Эта "страшилка" родом из 1990-х, когда в одном известном британском медицинском журнале появилась статья о связи между вакциной против кори, краснухи и паротита с аутизмом. После этого различные организации, в том числе Центр контроля и профилактики заболеваний США, медицинский институт Национальной академии наук Великобритании и британская Национальная служба здравоохранения доказали, что связи между вакцинацией и развитием аутизма не существует.

В любом случае, вакцинировать своего ребёнка или нет, делать прививки от всех болезней или выборочно — каждый родитель решает сам. Принимая решение, главное осознавать все риски и основываться на научных и подтверждённых медициной фактах.