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Главная » Общество » Иво Бобул рассказал, что не пускает его в президенты

Иво Бобул рассказал, что не пускает его в президенты

Иво Бобул рассказал, что не пускает его в президенты
Фото: УНИАН

Певец пошутил насчет своих политических планов

18.06.18 57
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Народный артист Украины Иво Бобул заявил, что планы на президентство - шутка.

Об этом певец сказал в интервью "Комсомольской правде".

Он опроверг свое же заявление о намерении баллотироваться в президенты на выборах в 2019 году. 

"Ой, ребята. Я вам сказал все, что действительно думаю по этому поводу, но насчет президентства пошутил! Конечно, в политику я не пойду - меня музыка не отпустит", - сказал Бобул.

В то же время певец не удержался от критики парламентаризма.

"Парламент изжил себя. Он не справляется. Мало людей, которые хотят сделать что-то. Три человека - партия, 20 человек - партия. Я бы вообще сократил парламент вдвое. Много их очень, а толку никакого. Коль ты на работе - ходи на работу. Не хочешь ходить на работу - положи мандат. Почему человек, который ходит на завод, должен работать с 8 до 18.00, а депутат может просто не прийти в Раду? Проходной двор, а не парламент у нас. Это смешно для всего мира", - добавил Бобул.

Напомним, заместитель директора по научным вопросам Института социологии НАН Украины Евгений Головаха рассказ Фокусу о том, почему украинцы не доверяют системным политикам и что с этим делать.

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