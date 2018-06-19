Количество умерших украинцев в стране на конец апреля 2018 года превышает число рожденных почти в два раза.
Как свидетельствуют данные экспресс-выпуска Госстата, количество умерших превышает число рожденных: на 100 смертей – 54 новорожденных.
Кроме того, сообщается, что в течение января-апреля 2018 года численность населения Украины сократилась на 85,7 тыс. человек и на 1 мая составила 42,3 млн человек.
Ранее эксперты агентства Bloomberg подсчитали, что к 2050 году население Украины уменьшится на 36%.
В свою очередь, в Кабмине недавно рассказали, как будут повышать рождаемость в стране. Например, с 1 января 2019 года в Украине введут выплаты компенсаций за наем няни в размере около 1500 гривен ежемесячно, пока ребенку не исполнится 3 года.