В Украину идет холодный атмосферный фронт с дождями, - Гидрометцентр

Меньше всего осадков будет на территории Крыма, в Херсонской, Запорожской и в восточных областях

В Украине ожидается "холодный фронт" с западной Европы, который принесет дожди "почти на всю территорию Украины".

Об этом заявила руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко, передает УНН.

"Мы 22-23 (июня - ред.) ожидаем изменения ситуации. Мы ожидаем холодный фронт с Западной Европы, который будет перемещаться по территории Украины с Запада на Восток. И осадки различной интенсивности, неравномерные, но все-таки ожидаются по всей территории", - сказала она.

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Меньше всего осадков, по словам Адаменко, будет на территории Крыма, в Херсонской, Запорожской, а также в восточных областях.

Напомним, до 18 июня в Украине было объявлена пожарная опасность.