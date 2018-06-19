В Украину идет холодный атмосферный фронт с дождями, - Гидрометцентр

В Украине ожидается "холодный фронт" с западной Европы, который принесет дожди "почти на всю территорию Украины".
Об этом заявила руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко, передает УНН.
"Мы 22-23 (июня - ред.) ожидаем изменения ситуации. Мы ожидаем холодный фронт с Западной Европы, который будет перемещаться по территории Украины с Запада на Восток. И осадки различной интенсивности, неравномерные, но все-таки ожидаются по всей территории", - сказала она.
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Меньше всего осадков, по словам Адаменко, будет на территории Крыма, в Херсонской, Запорожской, а также в восточных областях.
Напомним, до 18 июня в Украине было объявлена пожарная опасность.