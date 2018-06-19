64% украинцев не планируют отдыхать, количество тех, кто не имеет возможности уехать, составляет 22%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
Исследование проводили с 18 по 30 мая. Было опрошено 2025 человек.
Количество тех, кто не поедет отдыхать, обратно пропорциональна уровню финансовой обеспеченности: чем ниже доход, тем больше тех, кто не поедет отдыхать и наоборот.
Тех, кто планирует ехать за границу больше всего среди тех, кто может позволить себе покупать дорогие вещи (16%).
Напомним, в Украину стали чаще приезжать туристы.