В Москве выбежавший на футбольное поле во время матча украинец оштрафован

Суд в Москве оштрафовал украинского болельщика, который во время футбольного матча между сборными Саудовской Аравии и России на Чемпионате мира-2018 выбежал на поле. Его обвинили в нарушении поведения зрителей.



Об этом сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, передает "Интерфакс".

"Гражданин Украины Кравченко С. В. признан виновным в административном правонарушении. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 тысяч рублей (около 3 500 грн. - Ред.)", - сообщила она.



Кроме того, по ее словам, ему также запрещено посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий на 6 месяцев. В судебном заседании украинец признал свою вину.

Отметим, ранее Институт геологических и атмосферных исследований Мексики зафиксировал искусственное землетрясение в столице страны во время матча национальной сборной с командой Германии на Чемпионате мира по футболу.



