В Хмельницком мать продавала своих детей за $35 тысяч

В среду, 20 июня, в Хмельницком задержали женщину, которая пыталась продать двух своих детей за 35 тысяч долларов.
Об этом сообщили в пресс-службе Департамент по борьбе с торговлей людьми.
"Сегодня работниками отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области прекращена преступной деятельности местной жительницы, 1991 г.р., которая подыскала покупателя своим малолетним детям: 5-летней девочке и 7-летнему мальчику", - говорится в сообщении.
У женщины трое детей. Социальные органы лишили ее родительских прав, но она, чтобы опередить органы опеки, решила продать детей.
Фото: Департамент по борьбе с торговлей людьми
Более того, она также собиралась продать и самую младшую девочку после того, как она подрастет.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Фото: Департамент по борьбе с торговлей людьми
Детей передали подразделению по делам несовершеннолетних для дальнейшего помещения в детский приют.
Напомним, китаянку, усыновившую 118 детей, арестовали за мошенничество.