В Хмельницком мать продавала своих детей за $35 тысяч

Пока только двоих. На очереди была еще младшая дочь

В среду, 20 июня, в Хмельницком задержали женщину, которая пыталась продать двух своих детей за 35 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамент по борьбе с торговлей людьми.

"Сегодня работниками отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области прекращена преступной деятельности местной жительницы, 1991 г.р., которая подыскала покупателя своим малолетним детям: 5-летней девочке и 7-летнему мальчику", - говорится в сообщении.

У женщины трое детей. Социальные органы лишили ее родительских прав, но она, чтобы опередить органы опеки, решила продать детей.

Фото: Департамент по борьбе с торговлей людьми

Более того, она также собиралась продать и самую младшую девочку после того, как она подрастет.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: Департамент по борьбе с торговлей людьми

Детей передали подразделению по делам несовершеннолетних для дальнейшего помещения в детский приют.

Напомним, китаянку, усыновившую 118 детей, арестовали за мошенничество.