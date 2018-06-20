В Киеве до конца лета ограничили движение по мосту Патона

Будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег реки Днепр

В Киеве частично ограничили движение по мосту Патона из-за проведения ремонтных работ.

Ограничение продлится до 30 августа, сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"В связи с выполнением работ по ремонту монолитной железобетонной плиты пролетного сооружения моста им. Е.О.Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег реки Днепр", - говорится в сообщении.

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Завершение ремонта запланировано аж 30 августа из-за значительного количества работ, которые будут выполняться под пролетным сооружением моста, и в связи с невозможностью масштабного ограничения движения по мосту, отметили в "Киевавтодоре".

Напомним, в Украине показали, как будет меняться транспорт до 2030 года.