Двое мужчин, в том числе депутат областного совета, получили ожоги во время пожара в Ровно в ночь на четверг, 21 июня.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Правоохранители говорят о намеренном поджоге квартиры.
О пожаре сообщила соседка. На момент прибытия пожарных и "скорой помощи" жители своими силами пытались тушить огонь и эвакуировать жителей.
"Выяснилось, что на восьмом этаже горели двери одной из квартир, в которой проживает 33-летний местный житель. Вместе с ним в квартире находился и 37-летний брат, депутат Ровенского областного совета. Обоих доставили в медучреждение с ожогами тела", - говорится в сообщении.
По результатам осмотра места происшествия правоохранители изъяли фрагменты полимерных бутылок с характерным запахом горюче-смазочных материалов.
Начато досудебное расследование, полицейские устанавливают личность злоумышленника.
Отметим, ранее в Броварах (Киевская область) горела крыша 5-этажного дома.