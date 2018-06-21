В Киеве правоохранители изъяли у пассажира столичной подземки гранату и патроны.

Об этом информирует пресс-служба полиции.

Сообщается, что на станции "Академгородок" внимание полицейских привлек молодой человек с рюкзаком. При проверке документов и содержания рюкзака правоохранители обнаружили предметы, похожие на боеприпасы, и вызвали следственно-оперативную группу.

Фото: Нацолиция

Как сообщил начальник управления полиции в метрополитене Виталий Быков, в рюкзаке у подозрительного пассажира находились граната РГД-5 с запалом, дымовые шашки и несколько патронов.

Обнаруженные предметы изъяли и направили на экспертизу.

"Сейчас он дает показания, он - житель Киевской области, 1995 года рождения. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы", - отметил Быков.

Напомним, около 85% или 875 млн единиц всего оружия в мире находится в руках гражданских лиц. Это следует из исследования Small Arms Surwey за 2017 год.

В распоряжении вооруженных сил разных стран в общей сложности находится примерно 133 млн единиц огнестрельного оружия (или 13%), в то время как на силовые структуры приходятся 23 млн единиц (или 2%).