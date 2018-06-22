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За три недели в Украине утонули 135 человек

За три недели в Украине утонули 135 человек
Иллюстративное фото

С начала года на водоемах Украины погибли 455 человек

22.06.18 26
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На водах Украины с начала июня утонули 135 человек, сообщили в пресс-службе ГСЧС в пятницу, 22 июня.

"Этот показатель значительно превышает прошлогодние июньские показатели", - отметили в ведомстве.

По данным спасателей, с начала года на водоемах Украины утонули 455 человек, из которых 44 ребенка.

"Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и в нетрезвом состоянии", - сообщают в ГСЧС.

Отметим, 30 мая в Украине на водоемах утонули пятеро детей.

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