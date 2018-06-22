Аудиокниги вызывают больше эмоций, чем экранизации, - исследование

Британские ученые в ходе исследования определили, что аудиокниги вызывают у людей гораздо больше эмоций, чем экранизации произведений.

О результатах эксперимента, который провели специалисты из из Университетского колледжа Лондон, пишет The Guardian.

102 добровольца в возрасте от 18 до 67 лет слушали, а затем смотрели сцены из нескольких книг. Например: "Песнь Льда и Огня Джорджа" Р. Р. Мартина, "Молчание ягнят" Томаса Харриса, "Гордость и предубеждение" Джейн Остин, "Девушка в поезде" Полы Хокинс, "Собака Баскервилей" Артура Конан Дойла и "Большие надежды" Чарльза Диккенса.

Для чистоты эксперимента были отобраны напряженные сцены, в которых разница между авторским текстом и его сценарным изложением были сведены к минимуму.

В результате выяснилось, что фильмы и сериалы сильнее вовлекают в сюжетную линию. Но при этом тело испытуемых реагировало иначе при прослушивании аудиокниг. Их пульс увеличивался в среднем на два удара, а температура поднялась примерно на 0,7–0,9 °C.

Объяснение этому ученые нашли следующее: активное прослушивание приводит к более активной работе той части мозга, которая отвечает за воображение.

Напомним, на Книжном Арсенале выбрали самую красивую книгу года.