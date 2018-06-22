Администрация Киева поддержала идею назвать сквер возле посольства РФ в честь Немцова

Комиссия по вопросам наименований Киевской городской госадминистрации (КГГА) поддержала наименование безымянного сквера на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта в честь Бориса Немцова, сообщил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

Рядом со сквером находится посольство России в Украине, сообщает пресс-служба КГГА.

"Сегодня на заседании комиссии были оглашены результаты общественных слушаний. Результаты почти 50/50: 357 голосов "за" и 354 "против". Члены комиссии определились: 15 - "за" и 2 "воздержались". "Против" не проголосовал никто. Поэтому теперь, согласно процедуре, городскому голове рекомендовано внести соответствующее представление о наименовании сквера в честь Бориса Немцова в Киевсовет. Дальше решение за депутатами", - сказал Резников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве намерены переименовать улицу Мельникова

Напомним, российский оппозиционный политик Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Каменном мосту в Москве.

13 июля прошлого года Московский окружной военный суд признал пятерых обвиняемых виновными в убийстве политика и приговорил их к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.