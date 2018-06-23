В ДТП в Полтавской области погиб помощник народного депутата от политической партии "Оппозиционный блок" Сергей Маркаев. Авария произошла на дороге "Киев-Харьков". Погибший мужчина работал консультантом Александра Вилкула.



О ДТП сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.





"В Великобагачанском районе произошло ДТП, где столкнулись автомобиль "Хюндай" с грузовым автомобилем "Даф". В результате столкновения водитель, находившийся в автомобиле "Хюндай" погиб на месте ДТП. При погибшем было удостоверение консультанта народного депутата", – рассказали в полиции.



На своей странице в Facebook народный депутат Александр Вилкул подтвердил новость, что в ДТП погиб Сергей Маркаев.

Сергей Маркаев/Фото: facebook.com/OleksandrVilkul

Согласно данным на сайте ВРУ, Маркаев работал у народного депутата помощником-консультантом на общественных началах.



В настоящее время открыто уголовное производство, проводится досудебное расследование.

Отметим, в Полтавской области 14 июня произошло ДТП с участием автомобиля, в котором находился народный депутат от группы "Воля народа" Сергей Шахов.