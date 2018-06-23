В Кривом Роге 35-летний мужчина пытался сжечь себя возле стелы, посвященной погибшим воинам АТО.
Об этом сообщает Первый криворожский.
Мужчина облил себя жидкостью для разжигания костров и подпалил себя.
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Продавцы из ближайшего магазина спасли мужчину: облили его водой и разорвали горящую футболку. После чего вызвали на место ЧП медиков и правоохранителей.
Отмечается, что у мужчины при себе была обложка удостоверения участника боевых действий, а сам он был пьян.
Его госпитализировали в ближайшую больницу, а силовики внесли данный факт в журнал единого учета происшествий.
Напомним, ранее стало известно о самоубийстве режиссера Леонида Кантера. Он застрелился в своем доме в Черниговской области. У режиссера остались жена и трое детей.