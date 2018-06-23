В Кривом Роге 35-летний мужчина пытался сжечь себя возле стелы, посвященной погибшим воинам АТО.



Об этом сообщает Первый криворожский.



Мужчина облил себя жидкостью для разжигания костров и подпалил себя.

Продавцы из ближайшего магазина спасли мужчину: облили его водой и разорвали горящую футболку. После чего вызвали на место ЧП медиков и правоохранителей.



Отмечается, что у мужчины при себе была обложка удостоверения участника боевых действий, а сам он был пьян.





Его госпитализировали в ближайшую больницу, а силовики внесли данный факт в журнал единого учета происшествий.

Напомним, ранее стало известно о самоубийстве режиссера Леонида Кантера. Он застрелился в своем доме в Черниговской области. У режиссера остались жена и трое детей.