Заключенный брачный аферист сбежал из-под стражи

В Киеве заключенный сбежал из-под стражи во время конвоирования.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.



Отмечается, что Бурлака был ранее осужден Луцким городским судом Волынской области за совершение мошенничества и подделку документов.



По данным полицейских, злоумышленник - брачный аферист, он знакомился с женщинами и обманывал их: у семьи одной потерпевшей он выманил 60 тыс. долларов США.

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В полиции добавили, что сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту побега из-под стражи (ст. 393 Уголовного кодекса Украины).



Кроме того, назначено служебное расследование в отношении действий полицейских, которые осуществляли конвоирование.

Отметим, в Украине выросло число заключенных, что привело к переполненности следственных изоляторов.