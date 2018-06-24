Лагерь ромов разгромили во Львове, один человек погиб

В лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. Один человек погиб, еще четверо травмированы.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области.
Львовские полицейские задержали cемерых злоумышленников.
В данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как сообщает Zаxid.net, нападение произошло на улице Трускавецкой.
Отмечается, что в результате столкновений погиб 24-летний ром, который является жителем села Ровно Закарпатской области.
"Еще троих госпитализировали с ножевыми ранениями – 19-летнего жителя города Мукачево, 30-летнюю жительницу села Буркатов Закарпатской области и 10-летнего мальчика, который также является жителем села Буркатов", – сообщает издание.
Напомним, Фокус рассказывал, как в Киеве прошел антипогромный субботник.