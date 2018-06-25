Украина - в лидерах Европы по заболеваемости туберкулезом

Украина находится на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом.



Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.



Она утверждает, что практически каждый четвертый случай туберкулеза в Украине не поддается лечению очень эффективными препаратами.



Отмечается, что эпидемия туберкулеза в Украине - это серьезная проблема для системы здравоохранения.

"Почти каждый четвертый случай туберкулеза в Украине - это мультирезистентный туберкулез (МРТБ). То есть такой, который не поддается лечению очень эффективными противотуберкулезными препаратами. По количеству больных с такой формой туберкулеза мы является одним из мировых лидеров", - подчеркнула Супрун.



Она отметила, что эффективнее бороться с болезнью позволят дополнительные знания о ней. Именно поэтому она порекомендовала новый учебный онлайн-курс от министерства.

"В Украине за последние 5 лет разработаны и протестированы различные модели оказания амбулаторной помощи больным туберкулезом. Однако еще предстоит много работы, чтобы эти модели заработали полноценно", - подытожила Супрун.

Напомним, в Украине на учете состоят 34 966 украинцев с туберкулезом, из них около 8 тысяч с лекарственно-устойчивым туберкулезом.