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Венгрия продолжит давить на Украину в языковом вопросе

Венгрия продолжит давить на Украину в языковом вопросе
Фото: Армия Народного Освобождения

Будапешт требует сохранения прав нацменьшинств

25.06.18 42
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Венгрия сбавила тон в своих требований относительно украинского языкового закона. Но Будапешт по-прежнему будет требовать официального статуса для венгерского языка в местах проживания меньшинств.

Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью Европейской правде.

"Есть фундаментальный принцип, из которого мы исходим: по международному праву, уже предоставленные меньшинствам права не могут уменьшаться. И если до этого наличие 10% венгров в населенном пункте или в районе позволяло определять язык этого меньшинства как официальный, а новый закон поднимет эту планку до 33% - это, конечно же, мы будем возражать", - заявил Сийярто.

По словам дипломата, Венгрия понимает, что украинское правительство стремится снизить российское влияние, в том числе путем принятия соответствующего закона о языке. Но Будапешт не согласен с тем, чтобы это отразилось на венгерском обществе.

"У меня один вопрос: если речь идет о русском языке, то как в этой картине появились мы, венгры? Мы хотим выйти оттуда! Такое впечатление, что Венгрия просто попала под раздачу! Но в любом случае – сопутствующие ли это разрушения, или так и планировалось, - но ваши действия бьют по нам", - сказал Петер Сийярто.

При этом он опроверг обвинения о том, что в ситуации с образовательным законом Будапешт действовал под влиянием России.

"Нам известно о некой "мягкой дипломатии", когда преднамеренно распространяли слухи, мол, мы действуем под влиянием России. А это - просто ложь! Нам не нужна никакая Россия, чтобы определить, как защищать свое меньшинство", - заявил Сийярто.

Министр утверждает, что Венгрия "не пророссийская и не проамериканская. Она - провенгерская".

"Мы независимое государство и нас не волнует, что думает Россия о нашей политике в отношении меньшинств. Мы знаем одно: на Закарпатье венгры, их - примерно 150 тысяч, и мы стремимся защищать их права. И мы, в случае необходимости, будем защищать их от любого - от США, от России, от Новой Зеландии, от кого угодно", - добавил он.

Напомним, в Польше считают, что в спор Венгрии с Украиной должен вмешаться генсек НАТО. Якобы у Столтенберга есть необходимые для разрешения конфликта инструменты.

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