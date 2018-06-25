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Главная » Общество » Вступительная кампания в ВУЗы стартует 2 июля

Вступительная кампания в ВУЗы стартует 2 июля

Вступительная кампания в ВУЗы стартует 2 июля
Лилия Гриневич / Фото: УНИАН

Лилия Гриневич объявила о регистрации электронных кабинетов абитуриентов

25.06.18 30
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В Украине вступительная кампания в высшие учебные заведения начнется 2 июля.

Об этом сообщила министр образования Лилия Гриневич на пресс-конференции, пишет Интерфакс-Украина

"2 июля начнется регистрация электронных кабинетов абитуриентов и загрузка в них необходимых документов", - пояснила она.

Гриневич уточнила, что 25-26 июня Минобразования будет тестировать эту систему.

"Мы ее открываем для всех, хотим увидеть, как она будет работать при нагрузках. Это будет происходить с 15.00 до 16.00", - рассказала министр.

Напомним, Фокус разбирался, какой должна быть хорошая школа. Чего хотят участники образовательного процесса.

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