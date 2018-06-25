Вступительная кампания в ВУЗы стартует 2 июля

В Украине вступительная кампания в высшие учебные заведения начнется 2 июля.
Об этом сообщила министр образования Лилия Гриневич на пресс-конференции, пишет Интерфакс-Украина.
"2 июля начнется регистрация электронных кабинетов абитуриентов и загрузка в них необходимых документов", - пояснила она.
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Гриневич уточнила, что 25-26 июня Минобразования будет тестировать эту систему.
"Мы ее открываем для всех, хотим увидеть, как она будет работать при нагрузках. Это будет происходить с 15.00 до 16.00", - рассказала министр.
Напомним, Фокус разбирался, какой должна быть хорошая школа. Чего хотят участники образовательного процесса.