США шокированы погромом в лагере ромов

В посольстве США в Украине заявили, что шокированы погромом в лагере ромов и призывают наказать виновных в нападении.

Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"Шокированы нападением на лагерь ромов во Львове. Злоумышленники должны быть привлечены к ответственности. В Европе, в том числе в Украине, нет места расизму и насилию", - сообщает посольство США в Украине.

Ранее стало известно, что погромщикам лагеря ромов во Львове грозит пожизненное заключение.

К погрому причастны 11 человек.

Напомним, президент ПАСЕ Микеле Николетти осудил нападение на поселение цыган под Львовом.