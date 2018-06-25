К нападению на львовский лагерь ромов может быть причастная Россия, - СБУ

Грицак отметил, что РФ постоянно пытается играть на межнациональных вопросах в Украине

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак допускает, что за нападением на лагерь ромов во Львове может стоять Россия.

По его словам, СБУ уделяет этому делу "чрезвычайно большое внимание", сообщает 5 канал.

"Даже по предварительному изучению, анализу материалов, которые имеются, мы видим, что похожая организация была зарегистрирована в 2014 году и в РФ", - сказал Грицак.

Он также добавил, что СБУ выясняет, кто за этим стоит, кто финансировал это нападение.

"Мы понимаем, что за этим действительно может стоять, я не могу сказать на сто процентов, это будет некорректно, но может стоять Россия", - предположил глава СБУ.

Грицак отметил, что РФ "постоянно пытается играть на межнациональных вопросах". Он напомнил, что несколько дней назад жительница Харькова пыталась подорвать памятник воинам УПА.

"Она (задержанная) говорит о том, что те, кто заказывал эту акцию, - из России, предлагали ей в том числе подбрасывать свиные готовы к синагоге", - сказал он, добавив, что нападение на ромов, в том числе, могло быть совершено для того, чтобы разжечь межнациональную вражду внутри Украины.

Напомним, 23 июня в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживали граждане ромской национальности. В результате нападения погиб 24-летний мужчина, пострадали еще четыре человека, среди которых 10-летний ребенок.

В нападении на ромский лагерь подозревают участников группировки Трезвая и злая молодежь - это незарегистрированная группировка, которое использует символику ультраправой организации Misanthropic Division.