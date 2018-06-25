С 25 по 27 июня в Киеве будет проведен ряд плановых отключений водоснабжения.
Список адресов опубликовала пресс-служба "Киевводоканала".
Так, в связи с ремонтными работами будет отключено водоснабжение по следующим адресам:
25 июня - на ул. Академика Королева 2, 4, 6, 8, 10, 10-А, 10-Б (жилой дом), 8-А (детский сад) на период с 23:00 до 07:00;
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26 июня - в здании психоневрологического интерната на ул. Подлесной, 8, с 10:00 до 19:00;
- на ул. Туполева 6, 16-А, 16-Б, 18, 18-А, 18-Б (жилой дом), 1 (ЖЭК), 1-А (детский сад), 1-Б (мойка), 16 (магазин), 12-А (гаражи) на период с 11:00 до 19:00;
- на ул. Бастионной 9 (школа), 11, 11-А, 12, 13, 14, 14-А, 16 (жилой дом), в пер. Бастионном, 11, 15 (жилой дом), на ул. Тимирязевской, 2-А, 1 (Ботанический сад) и ул. Выдубицкой, 40 (монастырь) - с 22:00 до 07:00.
Кроме того, с 22:00 до 07:30 будет отключено водоснабжение на ул. Ивана Франко 9, 11, 13, 15, 17, 17-Б, 19, 19-Б, 21, 23, 17-В, 20, 22, 24, 26, 26-А, 28, 30 и на ул. Лысенко 6, 6/19.
27 июня будет проведено отключение на проспекте Науки 55-А, 59 (жилое здание), 51 (АЗС), 51-А, 55 (гаражный кооператив), 53 (ДЭУ), 55-А (диспетчерская ТТУ) с 10:00 до 24:00, и на ул. Северно-Сырецкой 1-3 (офисы) с 11:00 до 04:00.
Напомним, Украина отключила воду "ЛНР".