УПЦ МП намерена и дальше оставаться в подчинении Москвы

В понедельник, 25 июня в Киево-Печерской лавре состоялось совещание архиереев Украинской православной церкви Московского патриархата, на котором обсуждался вопрос возможного предоставления автокефалии Константинопольским патриархом. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

Присутствующие на совещании архиереи выступили против автокефалии, заявив, что "такое развитие событий не преодолеет, а углубит церковный раскол".

Также архиереи приняли заявление, в котором подтвердили желание сохранить существующий канонический статус с подчинением Московскому патриарху.

"Имеющийся канонический статус вполне достаточен для того, чтобы Украинская Православная Церковь плодотворно совершала свою миссию среди народа Украины. Попытки изменить этот статус приведут только к ограничению прав и свобод, которыми наделена наша Церковь, имея права широкой автономии. К тому же, эти попытки не вылечат, а только углубят раскол, как в украинском Православии, так и в украинском обществе в целом. Архиереи единогласно подтвердили свое стремление соблюдения данной при рукоположении епископской присяге хранить верность Украинской Православной Церкви", - говорится в принятом на совещании заявлении.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

Президент подчеркнул, что единая православная поместная церковь не станет государственной, а конституционный принцип свободы совести нарушен не будет.

Предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что вероятность того, что Вселенский патриарх Варфоломей предоставит Томос об автокефалии Украинской церкви, составляет 99%.