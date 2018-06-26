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Главная » Общество » Корь забрала жизнь еще одного ребенка в Украине
Корь в Украине

Корь забрала жизнь еще одного ребенка в Украине

Корь забрала жизнь еще одного ребенка в Украине
Фото: Podrobnosti

С начал года от вызванных болезнью осложнений умерли 12 человек

26.06.18 29
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На прошлой неделе в Николаевской области от кори умер 8-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава в Facebook.

За 25-ю неделю 2018 корью заболели 1273 человека - 487 взрослых и 786 детей. Это на 10% меньше, чем на прошлой неделе. Всего с начала года корью заболел 23 131 человек - 9327 взрослых и 13804 ребенка.

Больше всего людей заболели в Львовской (3845 человек), Закарпатской (2712), Ивано-Франковской (2464), Одесской (1932 человека), Черновицкой (1210) областях и в Киеве (1649).

С начала года от осложнений кори умерло 12 человек: 8 детей и 4 взрослых.

Ранее в Одессе от кори умер 10-месячный ребенок.

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