В Николаеве опровергли информацию о смерти ребенка от кори

Управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации опровергло информацию о смерти ребенка в области от кори. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В СМИ поступила информация о смерти ребенка от кори, но произошла техническая ошибка. По данным ГУ "Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины" и главного врача Николаевской областной инфекционной больницы ребенок умер от сепсиса и полиорганной недостаточности на фоне хронического заболевания. Уточненную информацию о смерти ребенка Ш. срочно отправлено в Центр общественного здоровья МЗ Украины с копиями подтверждающих документов", - говорится в сообщении.
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Ранее Центр общественного здоровья Минздрава сообщил, что на прошлой неделе в Николаевской области от кори умер 8-летний ребенок. С начала года от вызванных болезнью осложнений умерли 7 детей и 4 взрослых.