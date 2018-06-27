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Названы самые опасные страны для женщин

Названы самые опасные страны для женщин
Фото: Доступ к правосудию

В десятку худших попали США

27.06.18 176
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Thomson Reuters Foundation составила рейтинг самых опасных для женщин стран. Его возглавила Индия. 

Об этом говорится в отчете фонда

Страны определялись по следующим критериям: здравоохранение, сексуальные домогательства, дискриминация, культурные традиции и торговля людьми.

Индия названа самой опасной страной из-за принудительных браков (в том числе малолетних) и сексуальное рабство.

Также в исследовании отмечается, что десятое место Соединенных Штатов напрямую связано с движением #MeToo.

Самые опасные страны мира для женщин по версии Thomson Reuters Foundation:

1. Индия

2. Афганистан

3. Сирия

4. Сомали

5. Саудовская Аравия

6. Пакистан

7. Демократическая Республика Конго

8. Йемен

9. Нигерия

10. США

Напомним, в Саудовской Аравии приняли закон, защищающий женщин от домогательств. Это случилось впервые в истории страны. 

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