Названы самые опасные страны для женщин

Thomson Reuters Foundation составила рейтинг самых опасных для женщин стран. Его возглавила Индия.
Об этом говорится в отчете фонда.
Страны определялись по следующим критериям: здравоохранение, сексуальные домогательства, дискриминация, культурные традиции и торговля людьми.
Индия названа самой опасной страной из-за принудительных браков (в том числе малолетних) и сексуальное рабство.
Также в исследовании отмечается, что десятое место Соединенных Штатов напрямую связано с движением #MeToo.
Самые опасные страны мира для женщин по версии Thomson Reuters Foundation:
1. Индия
2. Афганистан
3. Сирия
4. Сомали
5. Саудовская Аравия
6. Пакистан
7. Демократическая Республика Конго
8. Йемен
9. Нигерия
10. США
Напомним, в Саудовской Аравии приняли закон, защищающий женщин от домогательств. Это случилось впервые в истории страны.