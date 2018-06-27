Ученые доказали: тефлоновые кастрюли и сковородки - смертельно опасны

Микроскопические частицы в антипригарной посуде, водостойкой одежде и пятностойких коврах могут попасть в организм человека вместе с едой и вызвать рак.



Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на доклад Агентства по охране окружающей среды в Вашингтоне.



Перфтороктановая кислота (PFOA) используется для производства изделий из тефлона, а также огнеупорных, влагоустойчивых и грязеотталкивающих материалов. Однако это вещество обладает токсичными и канцерогенными свойствами. Отмечается, что у лабораторных животных оно увеличивает риск развития опухолей печени, поджелудочной железы и половых органов, а также способствует бесплодию.

Кроме того, перфтороктановая кислота вызывает гормональные изменения, нарушения в работе щитовидной железы и воспаление кишечника.



Человек может подвергаться действию этой кислоты при перегревании или повреждении сковород или кастрюль с антипригарным покрытием.



Даже выброшенная на помойку посуда с тефлоном представляет опасность для окружающей среды, поскольку PFOA может выщелачиваться в почву и проникать в пресные водоемы.



Ранее сообщалось, что тефлоновая посуда увеличивает риск болезни щитовидной железы.