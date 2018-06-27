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Минздрав пересчитал украинских наркоманов

Минздрав пересчитал украинских наркоманов
Фото: by24.org

В статистику попали только те, кто принимает наркотики инъекционно

27.06.18 141
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По оценкам Минздрава, в Украине 346 тысяч человек употребляют инъекционные наркотики. Но наркозависимых значительно больше, если учесть другие формы наркотиков.

Об этом на брифинге, посвященном акции по противодействию распространению наркотиков сказала начальник сектора заместительной терапии государственного учреждения "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Ирина Иванчук., передает Укринформ.

"На сегодняшний день, по оценочным данным, в Украине насчитывается 346 тысяч лиц, которые употребляют наркотические вещества инъекционно - это опиоиды или стимуляторы. Преимущественно это молодые люди трудоспособного возраста, и большинство из них уже имеют синдром зависимости от этих веществ. В то же время мы понимаем, что в течение последних лет в Украине происходит изменение наркосцены, появляются новые психоактивные вещества с разными путями употребления, поэтому количество лиц, которые употребляют наркотические вещества неинъекционным путем, пока неизвестно", - сказала Иванчук

Она отметила, что употребление наркотиков напрямую связано с распространением ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С, инфекций, передающихся половым путем. По словам эксперта, связь в этом случае обусловлена использованием нестерильных инструментов при иньекционнном употреблении, а также опасными сексуальными практиками, которые распространены у наркозависимой молодежи.

По ее убеждению, сейчас важно предупреждать также и негативные последствия употребления наркотиков, поэтому необходимо обеспечить доступ к программам профилактики, доступа молодежи к презервативам, диагностике ВИЧ и лечению, которое доказало свою эффективность.

Напомним, российская модель умерла в США от употребления 4 видов наркотиков. Девушка употребила сразу кокаин, экстази, фентанил и ксанакс.

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