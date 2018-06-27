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Главная » Общество » Автокефалию поддерживает треть украинцев, - опрос
Автокефалию поддерживает треть украинцев, - опрос
Фото: sofiyskiy-sobor.polnaya.info

Автокефалию поддерживает треть украинцев, - опрос

Каждому третьему - все равно

27.06.18 66
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Создание в Украине автокефальной поместной православной церкви поддерживает 31% украинцев. Против выступают 20%, остальным же безразлично (35%) или они не имеют определенного ответа (14%).

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Уровень поддержки/неподдержки существенно отличается в разных регионах. В основном поддерживают такую перспективу на Западе (58%) и в Центре (35%), а не поддерживают - на Юге (24% - против, 9% - за), на Востоке (соответственно, 28% и 10%) и в Донбассе (18,5% и 28%). 

Наиболее безразличны к вопросу создания автокефальной поместной церкви люди, которые не являются религиозными (74%), но и среди религиозных лиц 40% также не дали положительного или отрицательного ответа.

Также поддержка автокефалии имеет существенные конфессиональные различия. Среди сторонников УПЦ КП создание поместной церкви поддерживают 45% (не поддерживают - 18%), а среди сторонников УПЦ МП - только 23% (не поддерживают 40%).

При этом только 11% населения уверены, что создание единой Украинской православной церкви является первоочередной задачей, еще 23% считают этот вопрос актуальным, но не первоочередным. 

Общенациональный опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 мая 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним,  19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине

Президент подчеркнул, что единая православная поместная церковь не станет государственной, а конституционный принцип свободы совести нарушен не будет. 

Предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что вероятность того, что Вселенский патриарх Варфоломей предоставит Томос об автокефалии Украинской церкви, составляет 99%.

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