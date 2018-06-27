В Польше погиб 46-летний строитель из Украины

На строительной площадке во Вроцлаве (Польша), где возводят офисный комплекс, на рабочего из Украины упали элементы лестниц.



Чтобы вытащить его, пожарные вместе с полицейскими использовали подъемный кран. Вся спасательная операция длилась два часа, передает "Польское радио".

"Однако, к сожалению, 46-летнего мужчину не удалось спасти, он скончался от полученных травм", – сообщил пресс-секретарь городской комендатуры полиции Лукаш Дутковяк.



Пока что неизвестно, почему лестницы рухнули. Дело изучает полиция и прокуратура.



На место трагедии прибыли инспекторы государственной инспекции труда. Работы на строительной площадке временно приостановлены.

Напомним, более трех четвертей украинских заробитчан в Польше трудятся физически. При этом лишь 1% украинцев в Польше работает на руководящих должностях. Об этом свидетельствуют данные опроса "Работа в Польше: мнения работников", проведенного Социологической группой "Рейтинг".