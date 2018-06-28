Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Общество » Сегодня в Украине отмечают День Конституции

Сегодня в Украине отмечают День Конституции

Сегодня в Украине отмечают День Конституции
Фото: Информатор

С момента принятия действующий Основной Закон Украины менялся шесть раз

28.06.18 55
000

В среду, 28 июня Украина отмечает 21 годовщину принятия своего Основного Закона - Конституции.

В этот день в 1996 году, в 9 часов 18 минут, спустя почти сутки непрерывной работы, Верховная Рада приняла и ввела в действие Конституцию Украины. 

Новейший конституционный процесс начался сразу же после принятия 16 июля 1990 года Верховной Радой УССР "Декларации о государственном суверенитете Украины" – в октябре того же года была образована Конституционная комиссия.

После распада СССР и обретения Украиной независимости в 1991 году стало понятно, что развитие правовой системы в независимом государстве должно осуществляться на собственной основе – оглядываться уже не на кого. 

В период с 1991 по 1996 год комиссиями, отдельно созданными Верховной Радой и Президентом, было составлено несколько проектов Конституции. Они долгое время обсуждались, дополнялись и дорабатывались. 

Острые противоречия вызвали вопросы распределения власти и собственности, государственная символика, статус русского языка и статус Республики Крым. Левые силы настаивали на уменьшении роли президентской власти, частнособственнических отношений, на предоставлении равного статуса украинскому и русскому языкам и сохранении автономного статуса Крыма. Правые, в которых объединились представители "партии власти", предпринимательские круги и депутаты национальной культурно-языковой ориентации, выступали за сильную президентскую вертикаль, обеспечение всей полноты частнособственнических прав, господство украинского языка и ликвидацию автономии Крыма.

Между тем в стране действовала Конституция УССР 1978 года с некоторыми изменениями. 

В ночь с 27 на 28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла и ввела в действие Конституцию Украины. Документ получил поддержку двух третей депутатского корпуса (315 народных депутатов). В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждалась новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в составе Украины.

С момента принятия нынешний Основной Закон Украины менялся шесть раз. Сейчас идет конституционная реформа. Примечательно, что в Конституции Украины 1996 года предусмотрена достаточно жесткая процедура внесения в нее изменений и дополнений. Для одобрения соответствующих изменений требуется от 2/3 до 3/4 голосов от конституционного состава Верховной Рады Украины. Если же изменения отменяют или ограничивают права и свободы человека и гражданина или направлены на ликвидацию независимости или угрожают территориальной целостности государства, то Конституция Украины, согласно статье 157, и вообще не может быть изменена.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Зависимая независимость Фемиды. Почему судебная реформа не вернула народу право на справедливый судУкраина отмечает День журналистаДепутаты предлагают переименовать Кировоградскую область
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4048
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58166
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5695
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 7642
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 21990
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 12183
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 2546
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 18614
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3711
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8548
  1. Украинская делегация в ПАСЕ отказалась идти на банкет к генсеку Совета Европы 3686 / 4079
  2. Азовский рубеж. Чем Украина может ответить России на возможное вторжение с моря 2710 / 2787
  3. В Британии археологи откопали "руку бога" 2709 / 3243
  4. Ученые доказали: тефлоновые кастрюли и сковородки смертельно опасны 2326 / 2493
  5. Общественные организации подали в суд на Порошенко за Жебривского 1313 / 1499
  6. Их борьба. Чем грозит Украине усиление неонацистских движений 1204 / 2416
  7. Японский зонд "Хаябуса-2" прибыл к астероиду Рюгу после четырехлетнего полета 1094 / 1292
  8. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 755 / 39708
  9. РФ отвергла предложение Украины о наблюдателях ОБСЕ на границе 750 / 875
  10. У ворот Кремля. Как 400 лет назад Сагайдачный казаков на Москву водил 629 / 2433
  1. Азовский рубеж. Чем Украина может ответить России на возможное вторжение с моря 12 / 2787
  2. Ученые доказали: тефлоновые кастрюли и сковородки смертельно опасны 10 / 2493
  3. Их борьба. Чем грозит Украине усиление неонацистских движений 6 / 2416
  4. Правильный ракурс. Рейтинг комфортности украинских городов 6 / 4804
  5. ЗБЕРЕГТИ ТА ПРИМНОЖИТИ 5 / 285
  6. Общественные организации подали в суд на Порошенко за Жебривского 5 / 1499
  7. Модельное агентство для тех, кому за 50, открылось в Киеве 5 / 987
  8. 100 українських брендів, якими ми можемо пишатися 4 / 447
  9. Самый быстро тающий ледник Антарктиды подогревается вулканическим теплом, - ученые 4 / 697
  10. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 3 / 15141
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.