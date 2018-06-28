Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Общество » Сразу четыре министерства займутся буллингом в украинских школах

Сразу четыре министерства займутся буллингом в украинских школах

Сразу четыре министерства займутся буллингом в украинских школах
Фото: sunrise-r9.org

По данным ЮНИСЕФ, две трети украинских детей сталкивались с проблемой травли

28.06.18 150
100

Минобразования совместно с Минсоцполитики, Минкультуры и Минмолодьспорта намерены наработать план действий по противодействию буллингу в учебных заведениях. 

Об этом шла речь в МОН во время первой рабочей встречи заинтересованных сторон по разработке Национальной программы по антибуллингу в заведениях образования.

"Мы имеем много наработанного методического материала, разнообразных разработок по антибулингу, но теперь нужно объединить усилия каждого для того, чтобы все это должным образом применять. Нашей целью является реально противодействовать такому явлению еще на начальном этапе в образовательной сфере. ...Предотвращение буллинга - это прежде всего государственная политика. Мы должны донести до каждого учителя все наши наработки, а также поддерживать его, ведь мы понимаем, насколько это сложный вопрос", - отметила генеральный директор директората инклюзивного и внешкольного образования МОН Лариса Самсонова.   

Задачей профильных министерств и общественных организаций будет проводить соответствующие тренинги для учителей по созданию комфортной образовательной среды. А научить детей толерантности, выявлять признаки насильственного поведения, сообщать об этом планируется через учебники, лекции.   

В министерстве отметили, что уже наработали большое количество методического материала и провели различные мероприятия, посвященные антибуллингу. Например, в конце марта была организована встреча известного австралийского мотивационного оратора Ника Вуйчича с учителями и учащимися общеобразовательных украинских школ.  

Другие министерства тоже имеют определенные наработки и предложения. К примеру, Минсоцполитики работает над разработкой концепции по противодействию буллингу, а представители Минкультуры предложили распространять материалы по антибуллингу в подведомственных библиотеках, а также использовать их как коммуникационную площадку.   

Напомним, по данным ЮНИСЕФ, две трети украинских детей сталкивались с проблемой травли.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
В Винницкой области после празднования выпускного отравились 62 человекаЧужие здесь не ходят. Что такое ксенофобия и чем она вредит обществуВо Львове с нападениями на ромов будут бороться с помощью родительских собраний в школах
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4057
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58176
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5704
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 7663
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 22007
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 12202
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 2564
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 18638
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3715
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8560
  1. Украинская делегация в ПАСЕ отказалась идти на банкет к генсеку Совета Европы 3733 / 4131
  2. Азовский рубеж. Чем Украина может ответить России на возможное вторжение с моря 2887 / 2996
  3. В Британии археологи откопали "руку бога" 2886 / 3447
  4. Ученые доказали: тефлоновые кастрюли и сковородки смертельно опасны 2405 / 2577
  5. Общественные организации подали в суд на Порошенко за Жебривского 1317 / 1507
  6. Их борьба. Чем грозит Украине усиление неонацистских движений 1241 / 2451
  7. Японский зонд "Хаябуса-2" прибыл к астероиду Рюгу после четырехлетнего полета 1140 / 1328
  8. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 893 / 39785
  9. РФ отвергла предложение Украины о наблюдателях ОБСЕ на границе 753 / 878
  10. У ворот Кремля. Как 400 лет назад Сагайдачный казаков на Москву водил 649 / 2452
  1. Азовский рубеж. Чем Украина может ответить России на возможное вторжение с моря 13 / 2996
  2. Ученые доказали: тефлоновые кастрюли и сковородки смертельно опасны 10 / 2577
  3. Супрун призывает пациентов больниц требовать от врачей бесплатные лекарства 6 / 499
  4. Их борьба. Чем грозит Украине усиление неонацистских движений 6 / 2451
  5. Правильный ракурс. Рейтинг комфортности украинских городов 6 / 4821
  6. 100 українських брендів, якими ми можемо пишатися 5 / 470
  7. Общественные организации подали в суд на Порошенко за Жебривского 5 / 1507
  8. ЗБЕРЕГТИ ТА ПРИМНОЖИТИ 5 / 302
  9. Модельное агентство для тех, кому за 50, открылось в Киеве 5 / 987
  10. Россия не может блокировать вступление Украины в альянс, - генсек НАТО 4 / 629
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.