У Польши – своя историческая правда, - польский МИД

Возможность подготовки совместной исторической декларации между Польшей и Украиной "даже не стоит на горизонте"

Взгляды на историческую правду в Варшаве и Киеве сильно отличаются.

Стороны в диалоге застряли на этапе рассмотрения вопроса о запрете на проведение эксгумаций польских жертв в Украине.

Об этом заявил замглавы МИД Польши Бартош Цихоцкий, пишет Укринформ со ссылкой на Wpolityce.pl.

"В диалоге с украинской стороной мы застряли на вопросе административного запрета на ведение поиска и эксгумации. Этот запрет показывает, насколько отличаются наши взгляды на историческую правду", - подчеркнул Цихоцкий.

По его словам, возможность подготовки совместной исторической декларации между Украиной и Польшей сегодня "даже не стоит на горизонте".

В то же время, заместитель главы МИД Польши выразил надежду, что польско-израильская историческая декларация, принятая накануне правительствами обеих стран и которая завершила спор между сторонами по закону об ИНП (Институт национальной памяти), "конструктивно повлияет на польско-украинские отношения".

Напомним, польский парламент проголосовал, а президент Дуда накануне подписал изменения в закон об ИНП Польши. Принятыми изменениями предусматривается отмена положения об уголовном преследовании лиц, в том числе и иностранцев, за "публичные и вопреки фактам" обвинения Польши и польского народа в преступлениях нацистов в годы Второй мировой войны. Эта поправка, принятая в январе, вызвала резкую негативную реакцию в Израиле и США.

В то же время в законе об ИНП осталась так называемая "украинская" поправка, предусматривающая память о "преступлениях украинских националистов и членов украинских формаций, которые были коллаборационистами немецкого третьего рейха", а также определение, чем являются "преступления украинских националистов".

Украинско-польские исторические отношения обострились в апреле 2017 года, когда польские националисты при поддержке местных властей уничтожили на кладбище в селе Грушовичи вблизи Перемышля памятник воинам УПА. Сразу после этого Киев заблокировал проведение поляками эксгумаций в Украине, настаивая на восстановлении уничтоженных вандалами за последние годы на юге Польши украинских мест памяти. Польская сторона настаивает на разблокировании возможности ведения поисково-эксгумационных работ в Украине, а украинская — на необходимости восстановления разрушенных мест памяти.