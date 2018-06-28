Девушку, очень похожую на Елену Зайцеву, которая в октябре 2017 года в Харькове насмерть сбила шестерых людей, заметили гуляющей на улице.



Об этом сообщает харьковское издание "Город Х".



В компании подруг и женщины-конвойной, она сидела на лавочке возле ЦКБ №5. Девушку, которая сейчас находится под следствием по обвинению в серьезном преступлении, сфотографировали и выложили фото в интернет.

Фото: gx.net.ua

Харьковчане возмутились в соцсетях происходящим.



"Да здравствует самый гуманный суд в мире. Самосуду респект", "Она не будет сидеть, это уже ясно. Вот вам и правосудие. Только отомстить самим", "Как-то по-тихому происходят процессы по этому делу. Или не проходят?" - пишут пользователи.

В прокуратуре объяснили ситуацию: во вторник, 26 июня, Зайцеву возили на обследование в сопровождении конвоя. Отвезли в больницу, сделали необходимые мероприятия и в тот же день вернули обратно в СИЗО.



"Когда дело уже находится в суде, обвиняемая числится за судебным органом и все вопросы о посещениях и транспортировках на обследование решает исключительно суд", - говорит пресс-секретарь областной прокуратуры Вита Дубовик.

Напомним, 18 октября в девять часов вечера на одной из центральных улиц Харькова произошло страшное ДТП - внедорожник Lexus RX 350, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, столкнулся с Volkswagen Touareg и протаранил толпу людей, стоявших на пешеходном переходе.

В результате произошедшего пять человек погибли на месте, еще шестеро попали в больницу. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице.