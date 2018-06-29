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Фото В Харькове с могилы известного историка украли бюст

<span class="label red">Фото</span> В Харькове с могилы известного историка украли бюст
Фото: Depo.Харьков

В полицию обратился родственник краеведа, сообщивший о пропаже

29.06.18 32
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В Харькове на кладбище неизвестные похитили бюст с могилы известного историка Дмитрия Багалея.

Об этом сообщает SQ со ссылкой на полицию в четверг, 28 июня.

В полицию обратился 57-летний мужчина – родственник Багалея, сообщивший о пропаже.

Фото: Depo.Харьков

По данному факту следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Следственные действия продолжаются.

Справка

Дмитрий Иванович Багалей (1857-1932) – крупный историк, краевед, общественный и политический деятель. Был ректором Императорского Харьковского университета и академиком Украинской академии наук. Составитель первого полного собрания сочинений Григория Сковороды.

Отметим, ранее в Праге (Чехия) неизвестные облили памятник советскому маршалу Ивану Коневу краской.

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