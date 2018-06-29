Украинцам обещают бесплатную первичную медпомощь в частных клиниках

Национальная служба здоровья заключила договоры с 12 частными клиниками и врачами-предпринимателями в 12 регионах Украины

Украинцы смогут бесплатно получать первичную медицинскую помощь у врачей в частных клиниках. Национальная служба здоровья заключила договоры с 12 частными клиниками и врачами-предпринимателями в 12 регионах Украины.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Это пример работы принципа "деньги за пациентом", когда государство дает возможность пациенту выбирать, где лечиться, и оплачивает его выбор", - написала Супрун.

Бесплатную первичную медицинскую помощь в частных медучреждениях можно получить только подписав декларацию с врачом в таких городах как Киев, Харьков, Житомир и Днепр, Новая Каховка Херсонской области, Кролевец Сумской области, Мирноград Донецкой области, Светловодск Кировоградской области, Христиновка Черкасской области, Бершадь Винницкой области и поселок Слободка Львовской области.

Независимо от того, в какой клинике будет лечиться пациент, он будет получать одинаковый спектр услуг. То есть терапевты, педиатры и семейные врачи могут наблюдать за состоянием здоровья, ставить диагнозы, лечить наиболее распространенные болезни и травмы, вести историю пациентов с хроническими заболеваниями или направить к врачу более узкого направления.

Также в компетенции врача первички - наблюдение за здоровым ребенком, неосложненной беременностью и отдельные услуги паллиативной помощи. Кроме того, врач может выдать нужную справку, направление для прохождения медико-социальной экспертизы и тому подобное.

Напомним, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун советует пациентам больниц требовать лекарства, предусмотренные программами государственных закупок, у главврачей, а в случае отказа - обращаться к местной власти и прямо в Минздрав.