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Главная » Общество » Видео Контрабандисты пытались переправить 24 ящика сигарет лодкой в Венгрию

Видео Контрабандисты пытались переправить 24 ящика сигарет лодкой в Венгрию

<span class="label red">Видео</span> Контрабандисты пытались переправить 24 ящика сигарет лодкой в Венгрию
Фото dpsu.gov.ua

Злоумышленники пытались скрыться

29.06.18 24
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Пограничники Мукачевского отряда (Закарпатская область) на участке ответственности отдела "Бодалово" пресекли попытку незаконного перемещения через границу табачной контрабанды.

Об этом сообщили в пограничной службе Украины.

"Злоумышленники пытались переправить в соседнюю Венгрию 24 ящика табачных изделий по реке Тиса. Во время патрулирования пограничный наряд заметил группу лиц, выгружали из автомобиля "УАЗ" пакеты обернутые в черный полиэтилен. Поняв, что их разоблачили, контрабандисты попытались скрыться. Несмотря на злостное неповиновение и физическое сопротивление, недалеко от границы одного из беглецов военнослужащие задержали", - рассказали пограничники.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, вблизи границы пограничники обнаружили кроме транспортного средства с сигаретами еще и резиновую лодку с электродвигателем и устройство для преодоления контрольно-следовой полосы.

Для составления протокола о совершении административного правонарушения по ст. 204-1 задержанного доставили в пограничное подразделение.

Напомним, правительство и правоохранительные ведомства разработали совместный план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне.

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