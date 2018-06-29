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Главная » Общество » С начала года в водоемах утонули почти 500 человек, - ГСЧС

С начала года в водоемах утонули почти 500 человек, - ГСЧС

С начала года в водоемах утонули почти 500 человек, - ГСЧС
Иллюстративное фото

Самой частой причиной несчастных случаев является несоблюдение правил безопасности на воде

29.06.18 10
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В водоемах Украины с начала 2018 года утонули почти 500 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Почти пол тысячи граждан утонули в водоемах страны с начала года. Только с начала июня количество погибших составляет более 170 человек", - говорится в сообщении.

С началом купального сезона, в Запорожской и Николаевской областях спасатели массово вылавливают из акватории Черного и Азовского морей отдыхающих, которых относит от берега на надувных матрасах. Ежедневно фиксируется до десяти подобных случаев.

Отдыхающие не учитывают штормовые предупреждения и пользуются плавсредствами при сильных порывах ветра.

Во время летних каникул увеличивается также количество погибших и среди детей. В июне в воде погибли уже более 20 детей. Еще восемь детей удалось спасти.

Отмечается, что самой частотной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения.

Ранее сообщалось, что за первые три недели июня утонули 135 человек.

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