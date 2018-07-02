Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык

В Украине сформировался новый гражданский тренд: люди сознательно переходят с русского языка на украинский. Фокус выяснил, какие мотивы стоят за этим, легко ли русскоязычным отказаться от привычного способа коммуникации и зачем священник из России распространяет украинские книги

Настолько худая, что кажется почти прозрачной, Ксения подхватывает на руки упитанного белобрысого мальчугана полутора лет. Девушка делает это инстинктивно, голова её в этот момент занята другим — предложением, которое раньше она не осмеливалась озвучить мужу. Возможно, до этого момента оно и не проявлялось так чётко, но из-за того, что мы вот уже почти час обсуждаем русский и украинский языки, мысль выкристаллизовалась и рвётся наружу.

— А может быть, у нас всё-таки будет билингвистическая семья? — заметно нервничая, решается произнести она. — Ты будешь говорить на украинском, а я на русском.

— Мгм… — неуверенно мычит Саша, явно не ожидавший такого поворота событий в семье из-за разговора с журналистом, но тут же берёт себя в руки и пытается всё вернуть на правильные, с его точки, зрения позиции. — Да она может быть хоть трилингвистической, ничего не имею против, только я бы хотел, чтобы первым и основным языком моего сына был именно украинский!

"Наш сын не будет маргиналом"

Думая о будущем. Семья Кравченко перешла на украинский, чтобы сын не чувствовал себя маргиналом, когда вырастет

Вообще коренному киевлянину Александру Кравченко русский язык, на котором он с детства разговаривал, никогда не мешал. Всё изменилось в 2012 году, когда был принят скандальный закон Кивалова — Колесниченко, дававший русскому статус регионального языка в тринадцати областях страны. Саша решил, что тоже должен как-то высказать свою гражданскую позицию по этому поводу и перешёл на украинский в социальных сетях. Именно посты в Facebook для многих являются точкой отсчёта их собственной "украинизации" — после этого людям легче переходить к разговорному украинскому.

Парадокс, но русскоязычная крымчанка Ксюша подтолкнула семью к тому, что они попытались перейти на государственный язык в быту. Это произошло два года назад, когда она вместе со своим танцевальным коллективом отправилась в турне в Чехию. "Мы не хотели, чтобы кто-то подумал, что мы приехали из России, поэтому специально стали между собой разговаривать на украинском, ну и на английском со всеми остальными", — вспоминает она.

После возвращения Ксюши домой в семье начали постепенно отказываться от русского. Решающим фактором для окончательного перехода стало рождение Ромки. Молодые родители решили, что хотят воспитывать мальчика именно на украинском языке.

— Не хочу, чтобы мой сын рос маргиналом! — возбуждённо объясняет Александр. — В связи с войной отношение к носителям русского языка в обществе (я не говорю сейчас о том, хорошо это или плохо) сильно ухудшилось. Уверен, что через условные пятнадцать лет, когда Ромка будет оканчивать школу, русскоязычный украинец будет выглядеть маргиналом.

Даже у Саши, для которого переход в принципе был естественным и безболезненным процессом, поначалу случались моменты, когда он прилагал усилия, чтобы говорить на украинском и не возвращаться к русскому. Для Ксюши эта борьба продолжается до сих пор и остаётся ежедневной. Она признаётся, что по-прежнему думает на русском и переживает, что неграмотно говорит на украинском.

— Часто я не могу подобрать нужные слова и фокусируюсь на том, правильно я что-то сказала или нет, — Ксения, в отличие от шумного и эмоционального Саши, говорит тихо и спокойно.

Периодически в её речи проскальзывают русизмы, но она тут же сама их исправляет, смущённо улыбаясь. Ей явно интересно самой проанализировать свои непростые отношения с языком.

— Сомневаюсь, что когда-нибудь полностью перейду на украинский, — добавляет она. — Скорее всего, с украиноязычными буду говорить на украинском, а с остальными — на русском.

Совет от Саши Кравченко: "Если хотите перейти на украинский язык, то, во-первых, надо больше его слушать. Я говорю не о музыке. У нас, например, сейчас появилось нормальное разговорное радио. Во-вторых, больше читать. А в-третьих, не бояться говорить. Если вы будете постоянно практиковать язык, то уже через год заговорите, как жмеринский алкоголик, ещё через год — как полтавский преподаватель физкультуры, а через три — как доцент Университета имени Шевченко, а это совсем неплохой результат".

Совет от Ксении Кравченко: "Найдите близкого человека, с которым постоянно, каждый день сможете говорить по-украински. Если будете практиковать язык только от случая к случаю, ничего не получится".

"Стоило больших усилий перебороть страх"

Сергей Викарчук: "Мне стоило больших усилий преодолеть разговорный барьер. Но я очень принципиальный человек, так что продолжал говорить, даже когда это не получалось гладко"

Для крымских украинцев тема языка ключевая, особенно для тех, кто начал практиковаться в украинском ещё на полуострове. Чаще всего это было связано с тотальным непониманием и неприятием такого решения со стороны коллег, друзей и даже родственников. Сергей Викарчук до сих пор помнит насмешки над собой, спровоцированные его переходом на украинский, хотя речь шла не о разговорном языке, а только о постах в социальных сетях.

— Что я только не выслушивал в то время! – с улыбкой говорит Сергей практически на чистом украинском, время от времени задумываясь над каким-то словом, но, по нему видно, совсем не переживая по этому поводу. — Мне писали, что это язык крестьян, что он только для быдла, что это "телячья мова" — в Крыму такое определение часто можно было услышать.

Как и большинство крымчан, Сергей очень плохо знал украинский язык. Удивительно другое: он вырос в украиноязычной семье, его родители приехали в приморскую Евпаторию из Житомира, между собой говорили на привычном им суржике, но детей приучали говорить на русском, видимо, чтобы те не выделялись среди местных. Иногда к Викарчукам приезжали родственники из Житомира, и маленький Сергей, знавший от мамы, что вежливо разговаривать с собеседниками на их языке, пытался перейти на украинский, хотя каждый раз слышал от них: у тебя плохо получается, лучше говори по-русски.

— Знаете, это очень демотивировало и угнетало! — вспоминает Сергей. — Потом мне стоило больших усилий перебороть этот страх и преодолеть разговорный барьер. Но я очень принципиальный человек, так что продолжал говорить, даже когда это не получалось гладко.

В родной Евпатории Викарчук работал в отделе курортов и туризма городской администрации. Все официальные письма в Киев приходилось писать ему, да и на телефонные звонки из столицы по каким-то рабочим моментам отвечал именно он — украинский язык его коллег был гораздо хуже.

На разговорный украинский Сергей перешёл уже в Киеве, куда переехал из Крыма с женой и двумя маленькими дочками в августе 2014 года. Для него это оказалось непростым временем — в столице не было ни родных, ни жилья, ни работы. Всё пришлось начинать сначала. Сегодня он успешно трудится в одной из столичных туристических компаний.

— На работе все разговоры с клиентами я всегда начинаю на украинском, но если человеку проще говорить на русском, то я, конечно, перехожу — для меня это не проблема. Но у нас есть одна хитрость, которой научил шеф, — лукаво улыбается крымчанин. — Если попадается вредный русскоязычный клиент, который капризничает или хамит, надо сразу переходить на украинский, и ему уже сложно что-то вам доказать. Это всегда работает!

Сергей пытается добиться того, чтобы и вся его семья перешла на украинский, но пока успехи скромные.

— Дочки воспитывались практически на русском языке, да и сейчас у нас все соседи русскоязычные, так что мне тяжело переубедить их, чтобы они говорили на украинском. Иногда я манипулирую, когда они обращаются ко мне на русском. Делаю вид, что не услышал: "Что-что ты сказала?" Бывает, ругаю дочек или жену, когда они разговаривают на русском. Так что вместо того, чтобы мотивировать их, приходится заставлять общаться на украинском, — откровенничает Викарчук.

Совет от Сергея Викарчука: "Главное правило, которое я когда-то услышал и которое мне самому очень помогло, — "хороший украинский рождается после плохого украинского". Не бойтесь говорить, и всё получится".

"Я всё равно думаю на русском"

Дефицитный "Маугли". Не найдя книгу Киплинга в украинском переводе, отец Сергий открыл Центр украинской книги

— Обязательно попробуйте их выпечку! Это потрясающе! Может, хоть печенье американское? Поверьте, это одна из самых лучших кофеен в Киеве, — внештатный капеллан Украинской православной церкви Киевского патриархата, заместитель главы синодального отдела социального служения отец Сергий Дмитриев очень настойчиво пытается угостить меня местными вкусностями.

Но я ограничиваюсь кофе, он берёт чай, и мы наконец усаживаемся в небольшом кафе рядом с Михайловским собором. Первое, что бросается в глаза, — отец Сергий совершенно не похож на батюшку. Коротко стриженые волосы, по-молодёжному длинная чёлка, аккуратная бородка, простая белая футболка и светлые джинсы — никто из случайных прохожих не опознает в нём служителя церкви. Да и манера разговора у него далека от привычной речи православных священников — слишком современная и независимая. Не стесняется он вставить и крепкое словцо, если считает его уместным. А когда выходим из церкви, закуривает сигарету, явно не очень беспокоясь о том, какое впечатление может произвести таким откровенно мирским поступком.

Вторая отличительная черта моего собеседника — он говорит очень тихо и плавно, так что приходится постоянно прислушиваться, чтобы ничего не упустить из его рассказа. На часть вопросов отвечает практически односложно, словно не считая нужным пускаться в объяснения. Но иногда вдруг загорается и на отдельные темы говорит с жаром.

История Дмитриева интересна тем, что родился он в Мурманске, а в Украину — родину своей матери — приехал в 1994 году поступать в семинарию. Долго жил в русскоязычной среде, поэтому украинский в его жизнь пришёл довольно поздно.

— Помню смешной случай, — рассказывает Сергий. — Я тогда только приехал из России и работал в приёмной епархии. Пришёл как-то мужчина и начал спрашивать на украинском, кто ответственный за хозчасть, но говорил так быстро, что я вообще ничего не понял и попросил его повторить по-русски. Он рассердился и ушёл. Тогда я нашёл девушку, которая там работала, объяснил ей эту ситуацию, она догнала мужчину и сказала, что я из России, поэтому не понимаю украинского. Так он вернулся и извинился передо мной!

Это был единственный раз, когда Дмитриев попал в неприятную ситуацию из-за своего русского. Как и многие другие, отец Сергий считает, что, наоборот, носители украинского языка обычно оказываются ущемлёнными в своих правах.

Двенадцать лет он прожил в Херсоне и видел, насколько критическая ситуация сложилась там с государственным языком. Однажды сыну для школы понадобилась "Книга джунглей" на украинском. Оказалось, что достать её невозможно. Это так обеспокоило отца Сергия, что он решил изменить положение и открыл Центр украинской книги.

— Я располагал очень маленьким помещением, но там было представлено более 35 различных издательств, — не без гордости говорит он. — Мы продавали прекрасные детские книги, самые лучшие!

Сам же он выучил украинский, когда оказался в Польше и стал вращаться в украиноязычной среде. Конечно, сразу заговорить на, по сути, чужом для него языке было не так просто, но он прислушался к совету своего знакомого, который сказал: "Делай, как русские дворяне в прошлом веке, которые через слово вставляли французские и английские слова. Так и ты — свой русский смешивай с украинскими словами".

Мне такой метод кажется довольно странным, и я делюсь своими сомнениями по этому поводу с отцом Сергием, упирая на то, что язык в этом случае получается не чистым. Но мой собеседник готов спорить:

— Что такое "чистый язык" и зачем он нужен? Сейчас всё равно все используют иностранные слова. Вот мы же говорим "кейс-менеджмент", и ничего.

Несмотря на то что сейчас со многими людьми отец Сергий общается на украинском, в семье он разговаривает на русском.

— Мне уже 45 лет, я слишком стар, вот пусть мои дети переходят на украинский. А русский всё равно мой родной язык, и я думаю на нём, — говорит священник.

Совет от отца Сергия: "Если человек захочет, он просто перейдёт на украинский. Ему для этого никакие особые курсы не нужны. Читай, слушай, пиши посты в Facebook на украинском — и всё получится".

"Мужчины более ленивые"

Суметь переключиться. Карина Марьяновская поначалу то и дело забывала, что решила говорить только на украинском

В пиццерии на Контрактовой площади комната с караоке заполнена людьми. За длинным столом собрались в основном женщины, среди 15 человек лишь двое мужчин — один из гостей мероприятия и ведущий. Сегодня в такой неофициальной обстановке проходит встреча разговорного практикума "Соловей".

Курс украинского в "Соловье" представляет собой восемь занятий, во время которых люди практикуют разговорный язык, пополняют словарный запас благодаря специально разработанным играм. Но иногда проходят и такие неформальные встречи, на которые приглашаются как уже закончившие практикум, так и гости со стороны.

Весёлые шумные ведущие раздают участникам задание, с помощью которого можно отгадать первую песню вечера. На листочке написан неправильный текст, а оригинал нужно получить, заменив слова на антонимы. Пока остальные тщательно подбирают необходимые слова, моя соседка за столом уже напевает всем знакомую песню Русланы "Світанок". "Ирина к нам на все караоке приходит, очень их любит", — улыбается менеджер "Соловья" Карина Марьяновская.

Девушка неспроста начала работать в "Соловье" — в конце прошлого года она сама прошла разговорный практикум. Мы выходим с ней из дружно распевающего Руслану караоке-зала и присаживаемся за столиком в пиццерии. Карина на безупречном украинском — без примесей русизмов и сленга — рассказывает о том, что уже давно мечтала перейти на украинский, но всегда что-то останавливало. Скорее всего, признаётся она, мешало нежелание говорить неправильно. За восемь занятий она сумела перешагнуть через языковой барьер.

— Конечно, сначала было очень тяжело, — рассказывает Карина. — Я просыпалась утром и забывала, что уже говорю на украинском, начинала общаться с мужем на русском, а он меня не поправлял. Но потом вспоминала, конечно.

Если в конце концов она смогла переключиться, то муж до сих пор общается с ней на русском. Да и вообще, по её наблюдениям, на разговорный практикум чаще приходят женщины.

—Ну вот, например, муж не хочет напрягаться, он более ленивый, — бесхитростно улыбается она. — У женщин же больше развита духовность, душевность, а мужчинам сложнее всё это даётся. Как мой муж говорит: "Работает — не трогай", то есть зачем им что-то менять, если их и так всё устраивает?

Совет от Карины Марьяновской: "Главное — не бояться разговаривать. Даже если это будут люди, которых ты знаешь давно и с ними испокон веков общаешься на русском, а тут обратился на украинском, то это круто, это может стать началом нового витка вашей дружбы".