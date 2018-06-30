В Украине количество больниц сократилось почти на треть

За последние пять лет количество больничных учреждений в Украине уменьшилось почти на треть.
Об этом в субботу, 30 июня, со ссылкой на данные Госстата сообщает УНН.
Отмечается, что в прошлом году в Украине было 1,7 тыс. больничных учреждений, тогда как в 2012 году их количество составляло 2,5 тыс.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Супрун объявила войну рекламе лекарств
Количество больничных коек также сократилось - на 23,5%. В 2017 году в украинских больницах насчитывалось 309 тыс. больничных коек, тогда как в 2012 году их количество составляло 404 тысячи.
Однако, наряду с этим, возросло количество врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений - на 25,3%, до 10,4 тыс.
Отметим, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун советует пациентам больниц требовать лекарства, предусмотренные программами государственных закупок, у главврачей, а в случае отказа - обращаться к местной власти и прямо в Минздрав.