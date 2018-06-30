В Украине количество больниц сократилось почти на треть

В 2012 году их было 2,5 тыс, а в 2017 - уже 1,7 тыс

За последние пять лет количество больничных учреждений в Украине уменьшилось почти на треть.



Об этом в субботу, 30 июня, со ссылкой на данные Госстата сообщает УНН.



Отмечается, что в прошлом году в Украине было 1,7 тыс. больничных учреждений, тогда как в 2012 году их количество составляло 2,5 тыс.

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Количество больничных коек также сократилось - на 23,5%. В 2017 году в украинских больницах насчитывалось 309 тыс. больничных коек, тогда как в 2012 году их количество составляло 404 тысячи.



Однако, наряду с этим, возросло количество врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений - на 25,3%, до 10,4 тыс.



Отметим, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун советует пациентам больниц требовать лекарства, предусмотренные программами государственных закупок, у главврачей, а в случае отказа - обращаться к местной власти и прямо в Минздрав.