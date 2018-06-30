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Главная » Общество » Синоптики обещают украинцам до +41 градуса в июле

Синоптики обещают украинцам до +41 градуса в июле

Синоптики обещают украинцам до +41 градуса в июле
Фото: mgirnews.in.ua

1 июля на всей Украине ожидаются дожди и грозы

30.06.18 643
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Средняя месячная температура воздуха в июле составит 17-22 градуса, на юге - до 24 градусов. Максимум - до +40-41 градуса. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, абсолютный максимум температуры воздуха 31-39 градусов метеорологи прогнозируют в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях, местами до 40-41 градуса. В горных районах - 24-30 градуса тепла. Абсолютный минимум температуры до 2-11 градусов тепла, в Карпатах 0-1 градус тепла.

Среднее месячное количество осадков 46-102 мм. В Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях - 103-184 мм, в южной части местами 29-47 мм.

Кроме того, 1 июля на всей Украине ожидаются дожди и грозы, на реках Ивано-Франковской и Черновицкой областей будут паводки. Ночью 1 июля на реке Прут возле Черновцов ожидается прохождение максимального уровня воды дождевого паводка высотой 300-350 см.

Утром на Днестре ожидается прохождение максимального уровня воды дождевого паводка высотой 670-720 см.

"Возможно частичное затопление поймы, начальное затопление сельскохозяйственных угодий", - заявили в Укргидрометцентре.

Ранее сообщалось, что проливные дожди подтопили на Прикарпатье более 200 жилых домов.

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