Синоптики обещают украинцам до +41 градуса в июле

Средняя месячная температура воздуха в июле составит 17-22 градуса, на юге - до 24 градусов. Максимум - до +40-41 градуса. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, абсолютный максимум температуры воздуха 31-39 градусов метеорологи прогнозируют в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях, местами до 40-41 градуса. В горных районах - 24-30 градуса тепла. Абсолютный минимум температуры до 2-11 градусов тепла, в Карпатах 0-1 градус тепла.
Среднее месячное количество осадков 46-102 мм. В Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях - 103-184 мм, в южной части местами 29-47 мм.
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Кроме того, 1 июля на всей Украине ожидаются дожди и грозы, на реках Ивано-Франковской и Черновицкой областей будут паводки. Ночью 1 июля на реке Прут возле Черновцов ожидается прохождение максимального уровня воды дождевого паводка высотой 300-350 см.
Утром на Днестре ожидается прохождение максимального уровня воды дождевого паводка высотой 670-720 см.
"Возможно частичное затопление поймы, начальное затопление сельскохозяйственных угодий", - заявили в Укргидрометцентре.
Ранее сообщалось, что проливные дожди подтопили на Прикарпатье более 200 жилых домов.