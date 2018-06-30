Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Общество » Народный депутат Пономарев госпитализирован с инфарктом, - СМИ

Народный депутат Пономарев госпитализирован с инфарктом, - СМИ

Народный депутат Пономарев госпитализирован с инфарктом, - СМИ
Александр Пономарев/Фото: ipnews.in.ua

В тяжелом состоянии его перевезли из Бердянска в Запорожье

30.06.18 61
000

Депутат ВРУ Александр Пономарев госпитализирован в тяжелом состоянии с сердечным приступом в больницу Запорожья.

Об этом в субботу, 30 июня, сообщает IPnews со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что состояние здоровья нардепа ухудшилось 29 июня - у него случился сердечный приступ.

С диагнозом "обширный инфаркт" Пономарева перевезли из Бердянска в Запорожье.

Отметим, ранее на побережье Адриатического моря в дорожно-транспортном происшествии погибла бывший народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Депутатский копипаст. Как парламентарии воруют друг у друга законопроектыУбийство депутата в Черкассах: полиция задержала стрелкаКобзона лишили украинских госнаград
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4212
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58291
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5932
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 7963
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 22302
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 12616
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 2874
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 18937
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3809
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8724
  1. Никому не верь. Лучшие сериалы июня 6121 / 8766
  2. Экстремально нормально. Украинцам пора привыкать к резким переменам погоды и волнам жары 2254 / 2604
  3. В ночном небе над Киевом сверкали необычные молнии 1283 / 1487
  4. Синоптики обещают украинцам до +41 градуса в июле 1062 / 1236
  5. Россия задумала в Крыму новую "стройку века" 677 / 1964
  6. В США арестовали 71-летнюю актрису Сьюзан Сарандон 643 / 1348
  7. Трамп ответил на вопрос, будет ли признавать Крым "российским" 586 / 679
  8. Газпром проиграл в Стокгольме спор с Польшей о цене на газ 494 / 606
  9. НБУ вводит плату за выдачу разменных монет 460 / 541
  10. Революция в кармане. Как смартфоны изменили общество 438 / 508
  1. Никому не верь. Лучшие сериалы июня 14 / 8766
  2. Экстремально нормально. Украинцам пора привыкать к резким переменам погоды и волнам жары 11 / 2604
  3. Клых находится в психбольнице в Магнитогорске, - правозащитница 4 / 476
  4. Синоптики обещают украинцам до +41 градуса в июле 3 / 1236
  5. Газпром проиграл в Стокгольме спор с Польшей о цене на газ 3 / 606
  6. Подальше от коллектива. Зачем украинцы переводят детей на домашнее обучение 2 / 12480
  7. Собственникам квартир могут позволить отказываться от отопления 2 / 5937
  8. ЦИВІЛІЗАЦІЯ ДИТИНСТВА 2 / 390
  9. НБУ вводит плату за выдачу разменных монет 2 / 541
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.