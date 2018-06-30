Народный депутат Пономарев госпитализирован с инфарктом, - СМИ

Депутат ВРУ Александр Пономарев госпитализирован в тяжелом состоянии с сердечным приступом в больницу Запорожья.
Об этом в субботу, 30 июня, сообщает IPnews со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что состояние здоровья нардепа ухудшилось 29 июня - у него случился сердечный приступ.
С диагнозом "обширный инфаркт" Пономарева перевезли из Бердянска в Запорожье.
Отметим, ранее на побережье Адриатического моря в дорожно-транспортном происшествии погибла бывший народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная.