В Сирии возобновились мирные переговоры между оппозицией и российскими военными, - СМИ

В Сирии возобновились переговоры между оппозицией и представителями России относительно перемирия, при посредничестве Иордании.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя сирийской оппозиции.
"Группа, которая представляет повстанцев из Свободной сирийской армии, сейчас проводит переговоры с российскими офицерами в городе Бусра аль-Шам", - заявил представитель оппозиции Ибрагим аль-Джабави.
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Ранее сообщалось, что переговоры сирийской оппозиции с Россией о мирном урегулировании были провалены. Повстанцы отклонили требования Москвы сдаться.