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Главная » Общество » Инфографика С 1 июля начинает действовать новый список услуг первичной медицинской помощи (список)

Инфографика С 1 июля начинает действовать новый список услуг первичной медицинской помощи (список)

<span class="label red">Инфографика</span> С 1 июля начинает действовать новый список услуг первичной медицинской помощи (список)
Фото: e-medicina.md

Все услуги - бесплатные

01.07.18 505
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С 1 июля вступает в силу новый список услуг, которые украинцам должны предоставлять семейные врачи, терапевты и педиатры.

Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения. 

"В июле начинается важный этап трансформации системы здравоохранения. Первые коммунальные и частные медучреждения, которые подписали договора с Национальной службой здоровья, начнут получать финансирование по принципу "деньги следуют за пациентом". В то же время начинает действовать новый список услуг первичной медицинской помощи - обязательный для выполнения всеми учреждениями первичной медицинской помощи независимо от модели финансирования", - идет речь в сообщении. 

По поводу нововведений подробно написала в facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

В частности, семейные врачи, терапевты и педиатры будут наблюдать за состоянием здоровья пациента, будут ставить диагнозы и лечить самые распространенные болезни, травмы, отравления. При необходимости семейный врач даст направление к специалисту вторичной или третичной помощи - лору, эндокринологу, хирургу и прочее - или будет консультироваться с ним относительно лечения. 

Терапевты, педиатры и семейные врачи будут вести пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями. Семейный врач может вести пациентов любого возраста, педиатр - детей от рождения и до 18 лет, а терапевт - от 18 лет и старше. 

На уровне первичной медицинской помощи в пакет услуг входят следующие анализы и исследования: 

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой

Общий анализ мочи

Глюкоза крови

Общий холестерин

Измерение артериального давления

Электрокардиограмма

Измерение веса, роста, окружности талии

Быстрый тест на беременность

Быстрый тест на тропонин

Быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты 

Другие исследования и анализы выполняются по направлению  врача в учреждениях специализированной помощи. 

Семейный врач или терапевт при желании беременной может вести неусложненную беременность. Врач может взять беременную на учет до 12 недель. Когда есть необходимость или требует протокол, он направит беременную к акушеру-гинекологу. 

Также врач первички расскажет, как действовать беременной и взрослым членам семейства, которые проживают с ней, при приближении родов. В нужное время направит в роддом. 

После рождения ребенка педиатр или семейный врач должен проводить плановые обязательные осмотры, даже когда ребенок здоров: 10 осмотров врача и 6 осмотров медсестры в первый год, 2 осмотра - во второй и 1 осмотр - в третий год. 

Кроме того, семейный врач должен следить за вакцинацией ребенка и взрослых по календарю прививок. Государство закупает вакцины против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита. 

Также новый порядок предоставления первичной медицинской помощи предусматривает профилактические осмотры и анализы для групп риска семи заболеваний.  

Ежегодно:

Сахарный диабет: 45 лет и старше, все - при факторах риска

ВИЧ: 14 лет и старшие

Туберкулез: все - при факторах риска 

Раз в два года:

Рак молочной железы: 50-69 лет, с 40 - при факторах риска 

Раз в 1-2 года, в зависимости от факторов риска:

Гипертоническая болезнь и другие сердечно-сосудистые заболевания - женщины 50 лет и старше, мужчины 40 лет и старше

Колоректальный рак: женщины и мужчины старше 50 лет

Рак предстательной железы: с 40 лет в зависимости от  риска. 

Рецепты на лекарства, в частности по программе "Доступные лекарства", также будет выписывать врач, отмечают в Минздраве. Он самостоятельно будет определять необходимость визита к пациенту домой, в зависимости от медицинских показаний.  

"Врач может дать советы об облегчении состояния по телефону, а позже, во время приема в учреждении, направить на анализы и исследования, уточнить диагноз и назначить необходимое лечение. Ваш врач также может вызвать экстренную помощь к больному, если будет такая необходимость", - идет речь в сообщении. 

Неотложная помощь при острых состояниях и внезапном ухудшении состояния здоровья будет предоставляться в медицинском заведении. 

Все услуги являются на 100% бесплатными для каждого пациента. 

Напомним, украинцам обещают бесплатную первичную медпомощь в частных клиниках.

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