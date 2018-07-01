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Главная » Общество » Фото На Майдане Незалежности в Киеве проходит масштабная акция в поддержку Сенцова
Освобождение заложников Кремля

Фото На Майдане Незалежности в Киеве проходит масштабная акция в поддержку Сенцова

<span class="label red">Фото</span> На Майдане Незалежности в Киеве проходит масштабная акция в поддержку Сенцова

Акция – международная. Украинцев поддерживают в Литве, Грузии и США

01.07.18 43
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В Киеве на Майдане Незалежности несколько сотен человек после обеда вышли на масштабную акцию в поддержку узника Кремля - украинского режиссера Олега Сенцова

Участники акции держат в руках плакаты и баннеры с изображением Сенцова, а также с лозунгами Free Sentsov и Save Oleg Sentsov, передает с места событий Укринформ.

Как объясняют организаторы, это международная акция, мероприятия в рамках которой проходят в разных странах мира, в частности - в Литве, Грузии и США. Суть ее в том, что люди устраивают автопробеги и организовуют шествия к посольствам стран "нормандской четверки", где призывают оказать содействие в освобождении Сенцова и других украинских политзаключенных.

Участники столичной акции планируют собраться у посольств Франции и Германии. К акции также приобщились представители "Автомайдана", которые планируют устроить автопробег к этим дипломатическим учреждениям. 

На Майдане идет импровизированный митинг, на котором, в частности, выступают лидеры Меджлиса крымскотатарского народа. Народный депутат, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал сделать все, чтобы освободить из российских тюрем всех граждан Украины. 

"Мы должны заставить Россию вернуться в рамки международного права, чтобы она освободила всех наших сограждан и ушла прочь с нашей территории - из Крыма и Донбасса. Мы должны объединиться сами и объединить вокруг этой цели всех наших международных партнеров", - сказал Чубаров.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. 

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. 

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

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