В Киеве на Майдане Незалежности несколько сотен человек после обеда вышли на масштабную акцию в поддержку узника Кремля - украинского режиссера Олега Сенцова.

Участники акции держат в руках плакаты и баннеры с изображением Сенцова, а также с лозунгами Free Sentsov и Save Oleg Sentsov, передает с места событий Укринформ.

Как объясняют организаторы, это международная акция, мероприятия в рамках которой проходят в разных странах мира, в частности - в Литве, Грузии и США. Суть ее в том, что люди устраивают автопробеги и организовуют шествия к посольствам стран "нормандской четверки", где призывают оказать содействие в освобождении Сенцова и других украинских политзаключенных.

Участники столичной акции планируют собраться у посольств Франции и Германии. К акции также приобщились представители "Автомайдана", которые планируют устроить автопробег к этим дипломатическим учреждениям.

На Майдане идет импровизированный митинг, на котором, в частности, выступают лидеры Меджлиса крымскотатарского народа. Народный депутат, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал сделать все, чтобы освободить из российских тюрем всех граждан Украины.

"Мы должны заставить Россию вернуться в рамки международного права, чтобы она освободила всех наших сограждан и ушла прочь с нашей территории - из Крыма и Донбасса. Мы должны объединиться сами и объединить вокруг этой цели всех наших международных партнеров", - сказал Чубаров.



















Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.