В Украине началась вступительная кампания

2 июля, в Украине стартовала вступительная кампания.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Сообщается, что кампания началась с регистрации электронных кабинетов поступающих. Регистрация будет открыта до 18:00 25 июля.

С 12 июля из кабинета можно будет подавать заявления на поступление в вузы. Их прием продлится до 18:00 26 июля.

В 2018 году заявления в электронной форме должны подавать поступающие на бакалавра, магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направлений, а также младшего специалиста на базе 11 классов.

Для регистрации электронного кабинета необходимо указать адрес электронной почты, который будет логином для входа в кабинет, пароль, данные сертификата Внешнего независимого оценивания.

Напомним, фамилии абитуриентов из Крыма и Донбасса будут зашифрованы в приказах для зачисления в высшие учебные заведения.