В Сумах полицейские задержали подростков, которые справляли нужду на памятный знак Героям Евромайдана и снимали это на смартфон.



Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

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Отмечается, 29 июня, около 2 часов ночи, на улице Петропавловской экипаж патрульных заметил, как двое молодых людей в Сквере Героев Небесной сотни справляют естественные потребности на установленный там памятный знак Героям Майдана.

Как только они увидели инспекторов, бросились наутек, но были задержаны полицейскими. Во время задержания они пытались выбросить мобильный телефон.





Задержанными оказались выпускники сумских учебных заведений.



Им объявлено о подозрении по статье о хулиганстве и грубом нарушении общественного порядка.

Отметим, недавно в Золочеве Львовской области неизвестные уничтожили памятник Александру Пушкину. Его повалили и разбили.