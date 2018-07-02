В Румынии каждый ребенок будет снижать пенсионный возраст матери на 2 года

Ребенку должно быть не менее 10 лет

В Румынии могут снизить пенсионный возраст за материнство. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте страны.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на местные СМИ.

Изменения в закон о пенсиях поддерживают депутаты правящей Социал-демократической партии вместе с Альянсом либералов и демократов.

Согласно документу, женщины смогут уходить на пенсию на два года раньше за каждого ребенка старше десяти лет.

Таким образом законотворцы хотят стимулировать рождаемость. По их словам, все больше работающих женщин отказываются заводить детей или откладывают это по экономическим соображениям.

Уровень рождаемости в Румынии снизился до рекордно низкого, а количество новорожденных в стране сократилось до 200 тысяч в год.

Сейчас возраст выхода на пенсию для женщин в Румынии зависит от года их рождения. Для большинства родившихся после 1955 года он составляет 60 лет.

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Ранее Фокус сообщал, что шведы стали жить дольше – из-за этого им придется дольше работать. В стране собирались повысить пенсионный возраст.